Панцирь черепахи: оригинальный способ приготовления блинного торта к Масленице

Панцирь черепахи: оригинальный способ приготовления блинного торта к Масленице
Фото: pixabay.com
Сытная закуска отлично подходит для праздника

Блинный торт можно приготовить как со сладкой, так и с соленой начинкой. Такой вариант закуски с мясом и картофелем удивит гостей необычной подачей в форме черепашьего панциря. 

Ингредиенты

Для теста:

  • Молоко – 125 миллилитров
  • Яйцо – 1 штука
  • Масло растительное – 40 миллилитров
  • Мука – 180 граммов
  • Сахар – 1 столовая ложка
  • Соль – 1 щепотка

Для начинки:

  • Картофель – 700 граммов
  • Свинина – 400 граммов
  • Масло сливочное – 60 граммов
  • Майонез – 80 граммов
  • Укроп – 1 пучок

Способ приготовления

Основой блинного торта являются тонкие блинчики на молоке. Их приготовим в первую очередь. К молоку добавляем 100 миллилитров воды, растительное масло и яйцо. Хорошо перемешиваем жидкие ингредиенты. 

Затем поочередно добавляем муку, сахар и соль и хорошенько взбиваем полученную массу. Доливаем еще 100 миллилитров воды и продолжаем взбивать. У нас получилось достаточно жидкое тесто, которого хватит на 12-14 блинчиков. Выпекаем их на хорошо разогретой сковороде с двух сторон и отправляем остывать, а пока займемся начинкой. 

Для нее нужно отварить мясо и картошку по отдельности. Это можно сделать заранее. Мелко рубим укроп. Блинчики смазываем майонезом и присыпаем зеленью. Затем сворачиваем блины в трубочку и нарезаем ее кусочки по сантиметру толщиной. 

Глубокую круглую форму выстилаем пищевой пленкой. Заполняем дно и стенки формой блинными мини-рулетиками. Вареный картофель разминаем в пюре и добавляем масло. Покрываем блины небольшим слоем картофельного пюре. В середину выкладываем нарезанное кубиком мясо, смешанное с майонезом. Затем выкладываем оставшийся картофель. 

Оставляем форму с тортом в холодильнике на час. Перед подачей накрываем форму тарелкой и быстро переворачиваем блюдо. Аккуратно поднимаем форму и снимаем пищевую пленку. 

Рецепт приготовления блинов без использования яиц можно посмотреть тут. 

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
новости партнеров

Шойгу издал специальное распоряжение по пленным украинской армии

Российские военные в первый день спецоперации уничтожили четыре турецких "Байрактара"

Российские "Калибры" на Украине попали на видео

В Сети гуляет множество роликов с летящими снарядами по всей территории Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей