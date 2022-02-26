Быстрый десерт: торт из печенья и бананов без выпечки

Быстрый десерт: торт из печенья и бананов без выпечки
Фото: depositphotos.com
Простой рецепт позволяет привлечь к процессу детей

Иногда хочется порадовать близких лакомством к чаю, однако сборка и украшение торта занимает много времени. Когда нет нескольких часов на готовку, можно сделать тортик из печенья и бананов, который не требует выпечки. На приготовление такого десерта понадобится всего 40 минут. 

Ингредиенты

Для основы:

  • Печенье – 800 граммов
  • Банан – 5 штук
  • Сметана (15%) – 800 граммов
  • Какао-порошок – 6 столовых ложек
  • Грецкие орехи – 500 граммов
  • Сахар – 9 столовых ложек


Для декора:

  • Шоколад – 1 плитка
  • Сливки (15%) – 60 граммов
  • Молоко – 3 столовые ложки
  • Сахар – 1 столовая ложка
  • Грецкие орехи – 90 граммов


Способ приготовления

Глубокую чашу, подходящую по форме и размеру, застилаем пищевой пленкой. Измельчаем печенье в крошку любым удобным способом. Сметану перемешиваем миксером вместе с какао до тех пор, пока не пропадут комочки. Печенье соединяем со сметаной и разделяем полученную массу на три равные части. 

Для прослойки орехи измельчаем в блендере, а очищенные бананы нарезаем кружочками.

В подготовленную форму выкладываем массу из печенья, затем выгладываем бананы и посыпаем их орехами. Повторяем такую же последовательность еще раз и последним слоем выкладываем третью часть печенья. Разравниваем верхний слой. Основу торта накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на несколько часов. 

Для глазури в отдельной емкости растапливаем шоколад со сливками, молоком и сахаром. Греем смесь на небольшом огне и добиваемся однородности. Основу для торта переворачиваем на большую тарелку, снимаем емкость и пищевую пленку. Поливаем торт теплой глазурью и украшаем торт цельными грецкими орехами. 

Рецепт блинного торта с мясом и картофелем можно найти здесь. 

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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