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Иногда хочется порадовать близких лакомством к чаю, однако сборка и украшение торта занимает много времени. Когда нет нескольких часов на готовку, можно сделать тортик из печенья и бананов, который не требует выпечки. На приготовление такого десерта понадобится всего 40 минут.
Для основы:
Для декора:
Глубокую чашу, подходящую по форме и размеру, застилаем пищевой пленкой. Измельчаем печенье в крошку любым удобным способом. Сметану перемешиваем миксером вместе с какао до тех пор, пока не пропадут комочки. Печенье соединяем со сметаной и разделяем полученную массу на три равные части.
Для прослойки орехи измельчаем в блендере, а очищенные бананы нарезаем кружочками.
В подготовленную форму выкладываем массу из печенья, затем выгладываем бананы и посыпаем их орехами. Повторяем такую же последовательность еще раз и последним слоем выкладываем третью часть печенья. Разравниваем верхний слой. Основу торта накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на несколько часов.
Для глазури в отдельной емкости растапливаем шоколад со сливками, молоком и сахаром. Греем смесь на небольшом огне и добиваемся однородности. Основу для торта переворачиваем на большую тарелку, снимаем емкость и пищевую пленку. Поливаем торт теплой глазурью и украшаем торт цельными грецкими орехами.
Рецепт блинного торта с мясом и картофелем можно найти здесь.
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