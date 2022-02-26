Простой рецепт позволяет привлечь к процессу детей

Иногда хочется порадовать близких лакомством к чаю, однако сборка и украшение торта занимает много времени. Когда нет нескольких часов на готовку, можно сделать тортик из печенья и бананов, который не требует выпечки. На приготовление такого десерта понадобится всего 40 минут.



Ингредиенты

Для основы:

Печенье – 800 граммов

Банан – 5 штук

Сметана (15%) – 800 граммов

Какао-порошок – 6 столовых ложек

Грецкие орехи – 500 граммов

Сахар – 9 столовых ложек





Для декора:



Шоколад – 1 плитка

Сливки (15%) – 60 граммов

Молоко – 3 столовые ложки

Сахар – 1 столовая ложка

Грецкие орехи – 90 граммов





Способ приготовления

Глубокую чашу, подходящую по форме и размеру, застилаем пищевой пленкой. Измельчаем печенье в крошку любым удобным способом. Сметану перемешиваем миксером вместе с какао до тех пор, пока не пропадут комочки. Печенье соединяем со сметаной и разделяем полученную массу на три равные части.

Для прослойки орехи измельчаем в блендере, а очищенные бананы нарезаем кружочками.

В подготовленную форму выкладываем массу из печенья, затем выгладываем бананы и посыпаем их орехами. Повторяем такую же последовательность еще раз и последним слоем выкладываем третью часть печенья. Разравниваем верхний слой. Основу торта накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на несколько часов.

Для глазури в отдельной емкости растапливаем шоколад со сливками, молоком и сахаром. Греем смесь на небольшом огне и добиваемся однородности. Основу для торта переворачиваем на большую тарелку, снимаем емкость и пищевую пленку. Поливаем торт теплой глазурью и украшаем торт цельными грецкими орехами.

Рецепт блинного торта с мясом и картофелем можно найти здесь.