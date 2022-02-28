Классический рецепт котлет по-пожарски: сытное блюдо из детства

Классический рецепт котлет по-пожарски: сытное блюдо из детства
Olga Sokolova/www.globallookpress.com
Излюбленная классика русской кухни, которая порадует всех домочадцев

Делимся рецептом исторического и любимого многими кушанья под названием "пожарские котлеты". В кулинарии, как известно, существует великое множество блюд, приготовленных из фарша. И это – лишь один из примеров.

По легенде, хозяйка постоялого двора XIX века Дарья Пожарская узнала рецепт котлет из птицы у одного из обедневших французов, который не смог заплатить за кров. С тех пор котлеты прочно вошли в русскую кухню и полюбились целым поколениям.

Рецепт

  • Курица – половина тушки.
  • Батон (нарезной сливочный) – половина булки.
  • Сливочное (оливковое) масло – 60 граммов.
  • Куриное яйцо – 1 штука.
  • Сливки питьевые (жирное молоко) – 1 стакан.
  • Поваренная соль – по вкусу.
  • Свежая зелень – по вкусу.


Способ приготовления

Начинаем с панировки – нужно приготовить из батона сухарики. Обвалять котлетку нужно в цельных сухариках – они должны получиться из батона нарезными кубиками. Его нужно сначала подсушить в духовке.

Переходим к филе – его необходимо переработать в мясорубке и блендере. Затем снова приступаем к хлебу – батон и сливки перемешиваем, затем добавляем в куриный фарш и начинаем мешать. Туда же кладем куриное яйцо и снова смешиваем.

Из фарша нужно сформировать небольшие шарики, которые затем необходимо обсыпать сухарями с небольшой степенью сжатия. Подрумяниваем их пару минут на небольшом огне, после чего перекладываем в форму для запекания – примерно на час в духовку. Достаем и примерно на полчаса закрываем фольгой. После этого подаем к столу.

Ранее "Утро" делилось рецептом пышных классических панкейков.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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