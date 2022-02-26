Завтрак как с обложки: рецепт пышных классических панкейков

Завтрак как с обложки: рецепт пышных классических панкейков
Фото: pixabay.com
Альтернатива традиционным блинам

Приближается Масленица, а это значит, что целую неделю все будут лакомиться блинами. Если же вы хотите попробовать какой-нибудь новый рецепт на этот период, испеките пышные панкейки. Для них понадобятся те же ингредиенты, что и для блинов, но при этом внешний вид блюда получится совершенно другим. Панкейки выходят пышными и воздушными, так что вы насладитесь не только вкусом, но и прекрасным внешним видом блюда. 

Ингредиенты: 

1 стакан молока, 

1,5 стакана муки, 

1 куриное яйцо, 

3 столовые ложки оливкового масла,

3 столовые ложки сахара, 

1 чайная ложка разрыхлителя, 

1 чайная ложка ванильного сахара, 

1 щепотка соли. 

Приготовление: 

В отдельной емкости нужно смешать следующие ингредиенты – муку, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать их между собой. В другой соединить яйцо, молоко и масло, взбить миксером до состояния белой пены. 

Добавить смешанные сухие ингредиенты в миску с тестом, взбить до однородной массы и дать ей отдохнуть примерно 5 минут. 

Разогреть сковороду без масла до раскаленного состояния. Столовой ложкой разлить тесто так, чтобы получились небольшие ровные кружочки. Жарить с каждой стороны до появления золотистой корочки. Подать панкейки с любимым вареньем или медом.

Ранее "Утро" делилось рецептом блинного торта к Масленице. 

Марина ДИАНОВА
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