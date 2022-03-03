Когда нет времени и сил: рецепт ленивого ужина в духовке

Когда нет времени и сил: рецепт ленивого ужина в духовке
Фото: pixabay.com
На приготовление уйдет всего несколько минут

Как можно приготовить быстрый и вкусный ужин для всей семьи, когда мы буквально валимся с ног от усталости после рабочего дня? Нужно подумать о еде, а ведь нет ни времени, ни сил – хочется просто отдохнуть. 

Предлагаем вам быстрый и крайне простой рецепт запеканки. Основная часть из ингредиентов у нас фактически под рукой. Можно практически не думать об ужине и сделать его на скорую руку – но гораздо более полезным способом. А получится еще вкуснее – запеченная еда всегда ароматнее и гораздо приятнее на вкус, в отличие от жаренной. Да и калорий будет существенно меньше.

Ингредиенты

  • 250 г макароны
  • 250 г сосиски (колбаса)
  • 2 яйца
  • 100 г сыр
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан воды
  • по вкусу соль
  • по вкусу черный перец
  • 1 ч.л паприки (молотая).


Способ приготовления

Нам понадобится форма для запекания. Ее мы заранее смажем по дну и стенкам растительным маслом с равномерным распределением. Нарежем на доске небольшими кусочками сосиски, либо колбасу. А сверху выложим уже пасту.

Приступим к более трудоемкой части: разбиваем в миске яйца, добавляем соль, перец с паприкой, стакан воды и все тщательным образом перемешиваем. Затем добавляем стакан молока и снова начинаем мешать. 

Далее блюдо необходимо залить нашей смесью – прямо в форму для запекания, где ждут готовки макароны с колбасой. А затем уже необходимо обсыпать смесь тертым сыром.

Закрываем форму с помощью фольги и убираем в духовку. Режим – 180 градусов жары. Через тридцать минут все будет готово. Достаем дымящийся ужин и подаем к столу. Можно в качестве завершающего штриха добавить зелени сверху для красоты и вида. А некоторые оставляют на десять минут остынуть, чтобы было вкуснее – тут уже выбор каждого.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" делилось рецептом домашней шавермы.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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