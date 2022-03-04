Когда устали, а хочется чего-нибудь вкусного - лучше блюда не придумать

Когда хочется чего-то вкусного, а все силы на готовку бросать нет ни малейшего желания, можно побаловать себя чем-нибудь мучным и вкусным. Предлагаем вам на этот раз рецепт лепешек, которые присутствуют в кухнях многих стран мира. Впрочем, удивляться популярности такого блюда нет смысла: лепешка – еда на все случаи жизни, которую можно уплетать с одинаковым аппетитом как с начинкой, так и без нее.

Набор продуктов для приготовления вполне стандартный. Значит, чтобы получилось вкусно, нужно просто все приготовить от души.

Ингредиенты

Кефир — 1 стакан

Соль — 0,5 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Сыр твердый (тертый) — 1 стакан

Ветчина (или колбаска, или сосиски, тертые на терке)

Мука пшеничная — 2 стакана. Способ приготовления

Потребуется кефир, из которого мы и начинаем творить историю. Добавляем туда соль, сахар, соду и все перемешиваем. Затем переходим к сыру с мукой – также добавляем и перемешиваем до однородного состояния. Тесто делим на колобки и раскатываем каждый в лепешку. Затем кладем на поверхность начинку и заворачиваем. Кто-то может положить другой сорт сыра – как вам нравится. Соединяем края и раскатываем. Жарить наше блюдо необходимо в предварительно разогретой сковороде с обеих сторон на среднем огне, закрыв крышкой. Подаем наши лепешки к столу. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом вкусного "ленивого" ужина из пасты, ветчины и сыра в духовке – идеально подойдет для приготовления, если после работы у вас не осталось ни сил, ни достаточного количества времени.

