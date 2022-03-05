Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Гречневая каша с куриным мясом – очень вкусное и полезное блюдо. Подойдет оно всем, вне зависимости от возраста и пристрастия – дети будут уплетать, а муж бесконечно нахваливать и просить добавки, если все приготовить правильно и с любовью. Обычно такая еда подается как второе на обед или ужин, но сойдет и как самостоятельное блюдо, которое отлично уталит голод и насытит желудок.
Никаких секретов в приготовлении и ингредиентах нет. Блюдо условно можно считать диетическим, так как мы обходимся на этот раз без всякой зажарки на сковороде. Рассыпчатая каша с куриными голенями в духовке – гораздо полезнее, чем жаренное на сковороде мясо с канцерогенами.
Ингредиенты
Гречку необходимо хорошо промыть – несколько раз, до тех пор, пока из дуршлага не польется прозрачная вода при промывании крупы. Нужно ее подсушить и через некоторое время уже высыпать в заранее приготовленную форму для запекания.
Добавляем по вкусу соль и специи. Сверху обсыпаем мелко порезанный лук, который не нужно ни мариновать, ни обжаривать – на все у нас есть духовка. Далее перемешиваем крупу с нарезанной луковицей.
Переходим к куриным голеням. Их мы обсыпем солью и специями, тщательно перемешаем и дадим тридцать минут помариноваться в холодильнике. Достаем и выкладываем на гречку. Далее добавляем в стакан воды буквально на один палец, и выливаем на нашу форму с курицей и крупой.
Духовку необходимо заранее прогреть. Потребуется форма для запевания. Завязываем края, хорошо "пакуя" наше блюдо, ставим в духовку. Режим стандартный – 180 градусов жары. Обычно запекается не больше часа. Чтобы не ошибиться, регулярно посматривайте и визуально оценивайте степень готовности в духовке.
Наконец, достаем пакет и даем блюду немного потомиться – от силы двадцать минут, чтобы появилась весьма аппетитная корочка.
Приятного аппетита!
Ранее мы делились рецептом лепешек с ветчиной и сыром.
Пока проект находится на стадии обсуждения