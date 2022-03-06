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Сибирь – земля довольно богатая и разнообразная. А местная кухня прославилась полезными и весьма питательными ингредиентами. Разнообразие растительности с животным миром определяет во многом и набор продуктов. В основном тут рецепты состоят из оленины, северной рыбы, грибов, соусов из ягод и ароматных сибирских трав.
Не последнее место среди городов, где нужно попробовать сибирскую кухню, занимает Тюмень. На этот раз предлагаем вам приготовить не строганину и не пельмени с ухой, что так популярно в этом городе, а особенный салат.
Но не будем преувеличивать: вряд ли каждый житель Тюмени знаком с таким салатом. Однако многие попробовали его впервые именно в этом городе. Отсюда и название – салат по-тюменски.
Способ приготовления
Необходимо заранее отварить картофель. Добавляем в кипящую воду в кастрюле щепотку соли, чтобы он не разварился. Но помните, что картофель нужно варить буквально накануне, чтобы сохранялась форма.
Отваренный картофель нарезаем крупными кусками. Затем в ход идут грибы, которые нужно измельчить. Подойдет любой вариант – и соленые, и маринованные. Хотя, говорят, с последними салат гораздо вкуснее.
Займемся зеленью: нарезаем укроп с зеленым луком. Часть лука нужно оставить для красоты – в конце накрошим его сверху на готовое блюдо.
Все ингредиенты смешиваем в миске, заправляем сметаной. Все обязательно распробуйте предварительно на вкус – мало ли, потребуется больше соли. А подаем на стол, оформляя измельченным зеленым луком.
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