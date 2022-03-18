Не самый известный способ, однако блюдо выше всяких похвал

В преддверии Пасхи делимся с вами еще одним рецептом пасхального кулича. Он получается ароматным, очень мягким и потрясающе вкусным. В Интернете гуляет множество разного рода рецептов, которые предлагают самые фантастические добавки в главное пасхальное блюдо. Количество ингредиентов приведено на один большой кулич и может быть увеличено в пропорциональном отношении.

Ингредиенты

пшеничная мука – 500 граммов

свежие дрожжи – 30 граммов

молоко – 180 мл

сливочное масло – 100 граммов

желтки – 5 штук

изюм -70 граммов

грецкие орехи

лимонная цедра – 70 граммов

мускатный орех – половина чайной ложки

кардамон – четверть ложки

сахар

коньяк – 100 граммов

соль – две столовые ложки

ванилин – четверть ложки





Способ приготовления

Начинаем с теста. Для этого нужно подогреть молоко – до теплого состояния. Добавляем дрожжи, столовую ложку сахара и муку. Перемешиваем до однородного состояния и оставляем отдыхать на двадцать минут.

Взбиваем тем временем желтки. Добавляем сахар, ванилин, коньяк и растопленное сливочное масло. Туда же кладем опару и мешаем до однородного состояния. Затем снова перемешиваем, попутно добавляя цедру и пряности, затем убираем в холодильник на час. За это время тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза.

Теперь добавляем в тесто изюм и нарубленные грецкие орехи. Снова перемешиваем и даем тесту отдохнуть полчаса. Теперь смазываем тесто яйцом и посыпаем его орехами. Выпекаем в микроволновке 35 минут при температуре в 180 градусов.

После достаем кулич из формы и посыпаем пудрой. Блюдо готово! Пусть настоится несколько минут, затем уберите в холодильник.

Ранее мы делились рецептом белковой помадки для кулича.