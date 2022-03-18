Изумительно вкусный: рецепт пасхального кулича с орехами

Изумительно вкусный: рецепт пасхального кулича с орехами
Фото: pixabay.com
Не самый известный способ, однако блюдо выше всяких похвал

В преддверии Пасхи делимся с вами еще одним рецептом пасхального кулича. Он получается ароматным, очень мягким и потрясающе вкусным. В Интернете гуляет множество разного рода рецептов, которые предлагают самые фантастические добавки в главное пасхальное блюдо. Количество ингредиентов приведено на один большой кулич и может быть увеличено в пропорциональном отношении.

Ингредиенты

  • пшеничная мука – 500 граммов
  • свежие дрожжи – 30 граммов
  • молоко – 180 мл
  • сливочное масло – 100 граммов
  • желтки – 5 штук
  • изюм -70 граммов
  • грецкие орехи
  • лимонная цедра – 70 граммов
  • мускатный орех – половина чайной ложки
  • кардамон – четверть ложки
  • сахар
  • коньяк – 100 граммов
  • соль – две столовые ложки
  • ванилин – четверть ложки


Способ приготовления

Начинаем с теста. Для этого нужно подогреть молоко – до теплого состояния. Добавляем дрожжи, столовую ложку сахара и муку. Перемешиваем до однородного состояния и оставляем отдыхать на двадцать минут.

Взбиваем тем временем желтки. Добавляем сахар, ванилин, коньяк и растопленное сливочное масло. Туда же кладем опару и мешаем до однородного состояния. Затем снова перемешиваем, попутно добавляя цедру и пряности, затем убираем в холодильник на час. За это время тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза. 

Теперь добавляем в тесто изюм и нарубленные грецкие орехи. Снова перемешиваем и даем тесту отдохнуть полчаса. Теперь смазываем тесто яйцом и посыпаем его орехами. Выпекаем в микроволновке 35 минут при температуре в 180 градусов.

После достаем кулич из формы и посыпаем пудрой. Блюдо готово! Пусть настоится несколько минут, затем уберите в холодильник.

Ранее мы делились рецептом белковой помадки для кулича.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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