"Мясной чиз": необычный рецепт шашлыка для гурманов

"Мясной чиз": необычный рецепт шашлыка для гурманов
Фото: www.pixabay.com
Сочетание сыра и свинины никого не оставит равнодушным

С наступлением теплых дней жители России все больше времени проводят на природе. Обязательным атрибутом таких прогулок является приготовление ароматного ужина. Оригинальный рецепт мясного шашлыка с сыром придется по вкусу даже самым взыскательным гостям.

Ингредиенты

400 г свиной вырезки, 100 г твердого сыра, две столовые ложки соевого соуса, один крупный лимон, одна столовая ложка меда, два перца чили.

Пошаговый рецепт приготовления

Мясо нужно нарезать не порционными кусочками, а нетолстыми листами наподобие стейков. После этого немного отбить.

Для приготовления соуса необходимо натереть цедру лимона и в отдельную емкость выжать сок. Перец чили следует растолочь в ступке, а затем соединить с лимонным соком, цедрой, медом и соевым соусом.

Сыр следует нарезать на толстые брусочки. Для приготовления шашлыка потребуется сетка для мангала и деревянные шпажки. На шпажки нанизываем сыр (выглядит, как мороженое на палочке).

Следом накручиваем мясные листы, закреплять не требуется, все хорошо держится без дополнительных приспособлений.

Такую заготовку нужно выложить в контейнер и хорошенько смазать маринадом. Затем отправляем мясо в холодильник на несколько часов. Жарить на мангале с помощью металлической сетки.

Ранее "Утро" делилось рецептом теплого салата к шашлыку.

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