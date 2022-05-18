"Мимоза" в лаваше: рецепт оригинального блюда на пикник

"Мимоза" в лаваше: рецепт оригинального блюда на пикник
Фото: www.pixabay.com
Аппетитный рулет отлично подойдет для обеда на прогулке

Наступление теплого периода подталкивает россиян к проведению максимального количества свободного времени на природе. Активный отдых подразумевает плотный перекус. Для обеда на природе отлично подойдет рецепт сытного блюда "Мимоза" в лаваше.

Ингредиенты

Одна банка консервированной сайры, три куриных яйца, 200 г сыра твердых сортов, 150 г майонеза, зелень, один тонкий лаваш.

Пошаговый рецепт приготовления

Лаваш разделяем на три части. Яйца следует отварить вкрутую и остудить. Потом их необходимо натереть и выложить на лаваш, предварительно смазанный майонезом.

Следом кладем второй лист лаваша, его также смазать соусом и разложить сверху размятую вилкой рыбу. Поверх присыпать мелко нарезанной зеленью.

Сверху кладем последний лист лаваша, также смазанный соусом и равномерно распределяем по нему сырную стружку.

Конструкцию нужно свернуть в рулет, закрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть в холодильнике в течение часа. Готовое угощение можно нарезать на порции и взять с собой на пикник.

Ранее "Утро" делилось рецептом необычного маринада для рыбы на мангале.

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