Мясо птицы получится невероятно нежным

Существуют разные виды горячего, которое можно поставить на новогодний стол. Одни предпочитают блюда из курицы, другие – из свинины. Отличным вариантом станет и запеченная утка с яблоками, медом и лимоном.

Ингредиенты:

Утка – одна тушка,

Яблоки – две штуки,

Лимон – одна штука,

Мед – одна столовая ложка,

Растительное масло – одна столовая ложка,

Бальзамический или винный уксус – одна чайная ложка,

Соевый соус – три столовые ложки,

Тертый корень имбиря – одна столовая ложка,

Соль – по вкусу,

Черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Начните готовить маринад. Для этого смешайте лимонный сок, бальзамический или винный уксус, соевый соус, мед и растительное масло. Корень имбиря пропустите через мелкую терку и добавьте к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте.

Очищенную утку помойте под проточной водой. Протрите мясо бумажными полотенцами, чтобы не осталось лишней жидкости.

Смешайте соль и черный молотый перец. Сухой смесью натрите тушку – как снаружи, так и изнутри. Переложите утку в глубокую миску, а затем налейте туда маринад. Оставьте на 9-12 часов.

Хорошенько вымойте яблоки. Сначала разрежьте их на две половинки. После удаления сердцевины нарежьте плоды дольками.

Заполните внутреннюю часть тушки яблоками. Место разреза закрепите с помощью зубочисток. Поместите утку в специальный пакет для запекания.

Разогрейте духовку до 180-200°C. Отправьте туда мясо птицы примерно на полтора часа. За 15 минут до конца готовки аккуратно откройте пакет.

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