Приготовит даже новичок: рецепт утки с яблоками и медом на Новый год

Приготовит даже новичок: рецепт утки с яблоками и медом на Новый год
Фото: depositphotos.com
Мясо птицы получится невероятно нежным

Существуют разные виды горячего, которое можно поставить на новогодний стол. Одни предпочитают блюда из курицы, другие – из свинины. Отличным вариантом станет и запеченная утка с яблоками, медом и лимоном.

Ингредиенты:

  • Утка – одна тушка,
  • Яблоки – две штуки,
  • Лимон – одна штука,
  • Мед – одна столовая ложка,
  • Растительное масло – одна столовая ложка,
  • Бальзамический или винный уксус – одна чайная ложка,
  • Соевый соус – три столовые ложки,
  • Тертый корень имбиря – одна столовая ложка,
  • Соль – по вкусу,
  • Черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Начните готовить маринад. Для этого смешайте лимонный сок, бальзамический или винный уксус, соевый соус, мед и растительное масло. Корень имбиря пропустите через мелкую терку и добавьте к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте.

Очищенную утку помойте под проточной водой. Протрите мясо бумажными полотенцами, чтобы не осталось лишней жидкости.

Смешайте соль и черный молотый перец. Сухой смесью натрите тушку – как снаружи, так и изнутри. Переложите утку в глубокую миску, а затем налейте туда маринад. Оставьте на 9-12 часов.

Хорошенько вымойте яблоки. Сначала разрежьте их на две половинки. После удаления сердцевины нарежьте плоды дольками.

Заполните внутреннюю часть тушки яблоками. Место разреза закрепите с помощью зубочисток. Поместите утку в специальный пакет для запекания.

Разогрейте духовку до 180-200°C. Отправьте туда мясо птицы примерно на полтора часа. За 15 минут до конца готовки аккуратно откройте пакет. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом запеченной курицы с начинкой. 

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