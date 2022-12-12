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Существуют разные виды горячего, которое можно поставить на новогодний стол. Одни предпочитают блюда из курицы, другие – из свинины. Отличным вариантом станет и запеченная утка с яблоками, медом и лимоном.
Начните готовить маринад. Для этого смешайте лимонный сок, бальзамический или винный уксус, соевый соус, мед и растительное масло. Корень имбиря пропустите через мелкую терку и добавьте к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте.
Очищенную утку помойте под проточной водой. Протрите мясо бумажными полотенцами, чтобы не осталось лишней жидкости.
Смешайте соль и черный молотый перец. Сухой смесью натрите тушку – как снаружи, так и изнутри. Переложите утку в глубокую миску, а затем налейте туда маринад. Оставьте на 9-12 часов.
Хорошенько вымойте яблоки. Сначала разрежьте их на две половинки. После удаления сердцевины нарежьте плоды дольками.
Заполните внутреннюю часть тушки яблоками. Место разреза закрепите с помощью зубочисток. Поместите утку в специальный пакет для запекания.
Разогрейте духовку до 180-200°C. Отправьте туда мясо птицы примерно на полтора часа. За 15 минут до конца готовки аккуратно откройте пакет.
Ранее "Утро" поделилось рецептом запеченной курицы с начинкой.
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