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В Новый год хочется порадовать гостей необычными блюдами. Салат "Солнышко" с говяжьим языком и картофелем пай – как раз то, что оценят даже истинные гурманы.
Говяжий язык – 300 граммов,
Шампиньоны – 300 граммов,
Лук – одна штука,
Зеленый лук – по вкусу,
Маринованные огурцы – три штуки,
Яйца – четыре штуки,
Картофель – четыре штуки,
Майонез – по вкусу,
Растительное масло.
Отварите говяжий язык.
Нарежьте шампиньоны тонкими слайсами, а лук – небольшими кубиками.
Обжарьте лук на растительном масле – он должен стать полупрозрачным. Положите в сковороду шампиньоны. Добавьте соль и перец. Как только грибы будут готовы, снимите сковороду с огня.
Очистите картофель от кожуры. Пропустите овощ через мелкую терку. У вас должна получиться тонкая соломка.
Тщательно помойте картофель. Дождитесь, пока ингредиент полностью высохнет. Как только это произойдет, обжарьте соломку на растительном масле.
Нарежьте говяжий язык соломкой. То же самое сделайте с маринованными огурцами. Натрите яйца на крупной терке. Мелко порубите зеленый лук.
Начните собирать салат. Вам понадобится специальное кольцо, которое придаст блюду нужную форму. Последовательность ингредиентов должна быть следующей: говяжий язык – майонез – зеленый лук – маринованные огурцы – майонез – яйца – майонез – грибы – майонез – картофель пай.
Как только вы выложите картофель пай, аккуратно снимите кольцо. Можно подавать салат на праздничный стол.
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