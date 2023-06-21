Мятный маринад: необычный рецепт изысканного шашлыка

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Летний сезон в самом разгаре, а это значит, что жители нашей страны стараются по максимуму проводить время на природе. Согласно устоявшейся традиции, выезд на озеро или дачу не обходится без приготовления ароматного мяса на мангале. Существует огромное количество различных рецептов соуса для маринования сытного угощения. Лето – отличное время для экспериментов в этой сфере. Рецепт мятного маринада точно удивит гостей вечеринки.
Совокупность факторов дает оптимистичный прогноз