Самый вкусный и простой салат из огурцов: готовим за две минуты

В блюде используем минимум компонентов и получаем максимум пользы

Огурцы считаются суперфудом благодаря своим целебным качествам. Также продукт довольно хорошо сочетается со многими ингредиентами. Овощь можно употреблять просто так, а можно приготовиться из него вкусный и простой салат, который подарит молодость, долголетие, сделает кожу более здоровой и улучшит пищеварение. Делать его можно буквально за две минуты. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Огурцы – 2 штуки.

Греческий йогурт – 140 граммов.

Оливковое масло – пару ложек.

Лимон, соль, зеленый лук или петрушка.

Пошаговый рецепт приготовления простого салата из огурцов

1. Тонко кольцами нарезаем огурцы и добавляем к ним чайную ложку соли. Перемешиваем и даем постоять.

2. В это время мелко режем чеснок, смешиваем с греческим йогуртом, нарезанной зеленью и двумя ложками масла.

3. Из огурцов сливаем жидкость и заправляем смесью из греческого йогурта.

Приятного аппетита!