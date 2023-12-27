Самый вкусный и простой салат из огурцов: готовим за две минуты

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Огурцы считаются суперфудом благодаря своим целебным качествам. Также продукт довольно хорошо сочетается со многими ингредиентами. Овощь можно употреблять просто так, а можно приготовиться из него вкусный и простой салат, который подарит молодость, долголетие, сделает кожу более здоровой и улучшит пищеварение. Делать его можно буквально за две минуты. Делимся пошаговым рецептом.
1. Тонко кольцами нарезаем огурцы и добавляем к ним чайную ложку соли. Перемешиваем и даем постоять.
2. В это время мелко режем чеснок, смешиваем с греческим йогуртом, нарезанной зеленью и двумя ложками масла.
3. Из огурцов сливаем жидкость и заправляем смесью из греческого йогурта.
Приятного аппетита!
Их не покажут в новогодних передачах
Гитарист Левшин поделился мнением на этот счет