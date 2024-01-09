Не выбрасываем кожуру мандарина: из нее получается невероятная вкуснятина

Получившееся блюдо можно использовать как десерт

В зимнюю пору свежие и ароматные мандарины являются любимым угощением – они становятся источником полезных витаминов и минералов, которых так не хватает в период холодов. Довольно часто кожуру от них предпочитают выкидывать, но делать этого не стоит. Ведь из нее получается невероятная вкуснятина. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

1,5 кг мандаринов.

700 гр сахара.

225 мл мандаринового или апельсинового сока.

1 столовая ложка сливочного масла.

1 столовая ложка пищевой соды.

Корица.

Пошаговый рецепт угощения из кожуры мандарина

1. Берем кожуру примерно 1,5 кг мандаринов и заливаем теплой водой. К ним добавляем столовую ложку пищевой соды. Перемешиваем.

2. Сливаем воду с содой и высыпаем кожуру на сковородку. Далее добавляем еще воды и тушим под крышкой.

3. Через дуршлаг избавляем кожуру от жидкости, наливаем в сковороду свежую воду, и снова тушим. Опять высыпаем все в дуршлаг.

4. Высыпаем мандариновую кожуру на сковороду и добавляем сок, сахар и мандариновую мякоть.

5. Примерно через час измельчаем все погружным блендером, добавляем корицу, сливочное масло и варим до загустения.

Приятного аппетита!