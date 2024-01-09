Не выбрасываем кожуру мандарина: из нее получается невероятная вкуснятина

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В зимнюю пору свежие и ароматные мандарины являются любимым угощением – они становятся источником полезных витаминов и минералов, которых так не хватает в период холодов. Довольно часто кожуру от них предпочитают выкидывать, но делать этого не стоит. Ведь из нее получается невероятная вкуснятина. Делимся пошаговым рецептом.
1. Берем кожуру примерно 1,5 кг мандаринов и заливаем теплой водой. К ним добавляем столовую ложку пищевой соды. Перемешиваем.
2. Сливаем воду с содой и высыпаем кожуру на сковородку. Далее добавляем еще воды и тушим под крышкой.
3. Через дуршлаг избавляем кожуру от жидкости, наливаем в сковороду свежую воду, и снова тушим. Опять высыпаем все в дуршлаг.
4. Высыпаем мандариновую кожуру на сковороду и добавляем сок, сахар и мандариновую мякоть.
5. Примерно через час измельчаем все погружным блендером, добавляем корицу, сливочное масло и варим до загустения.
Приятного аппетита!
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