Готовим всегда: вкуснейший картофельный хлеб с сыром без духовки и дрожжей

Готовим всегда: вкуснейший картофельный хлеб с сыром без духовки и дрожжей
Кадр: YouTube.com
Блюдо делать легко, а результат получается невероятный

Отличная еда для завтрака, обеда или ужина – все это про картофельный хлеб с сыром. Он подойдет буквально к любому моменту приема пищи в качестве основного блюда или закуски. Готовить его можно всегда благодаря невероятной простоте, не понадобятся даже духовка или дрожжи. При этом вкус порадует всех. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Для теста:

  • Молоко – 6 столовых ложек.
  • Мука – 150 граммов.
  • Сливочное масло – 1 столовая ложка.
  • Соль.

Для начинки:

  • Картошка – 2 штуки.
  • Бекон – 15 граммов.
  • Лук – 6 граммов.
  • Майонез – 1 столовая ложка. 
  • Сыр моцаррела.

Пошаговый способ приготовления вкуснейшего картофельного хлеба с сыром

1. Готовим тесто. Молоко смешиваем с солью, мукой – все перемешиваем. После добавляем растопленное сливочное масло. Замешиваем тесто. Закрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на полчаса.

2. Делаем начинку. Варим картошку до приготовления. Разминаем в пюре.

3. Бекон и мелко нарезанный лук ставим в микроволновую печь примерно на 30 секунд на высокой мощности. 

4. Смешиваем картофель, майонез, бекон и лук.

5. Раскатываем тесто в круглый лист, выкладываем посередине сыр, а сверху покрываем картофельным пюре. Сверху снова идет сыр. Закрываем тесто по краям в середину.

6. Жарим на сковороде с растительным маслом до готовности. 

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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