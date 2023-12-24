Готовим всегда: вкуснейший картофельный хлеб с сыром без духовки и дрожжей

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Отличная еда для завтрака, обеда или ужина – все это про картофельный хлеб с сыром. Он подойдет буквально к любому моменту приема пищи в качестве основного блюда или закуски. Готовить его можно всегда благодаря невероятной простоте, не понадобятся даже духовка или дрожжи. При этом вкус порадует всех. Делимся пошаговым рецептом.
Для теста:
Для начинки:
1. Готовим тесто. Молоко смешиваем с солью, мукой – все перемешиваем. После добавляем растопленное сливочное масло. Замешиваем тесто. Закрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на полчаса.
2. Делаем начинку. Варим картошку до приготовления. Разминаем в пюре.
3. Бекон и мелко нарезанный лук ставим в микроволновую печь примерно на 30 секунд на высокой мощности.
4. Смешиваем картофель, майонез, бекон и лук.
5. Раскатываем тесто в круглый лист, выкладываем посередине сыр, а сверху покрываем картофельным пюре. Сверху снова идет сыр. Закрываем тесто по краям в середину.
6. Жарим на сковороде с растительным маслом до готовности.
Приятного аппетита!
Народный артист назвал выходку коллег откровенным позором