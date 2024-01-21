Фантастический торт "Рафаэлло" без духовки: станет вашим любимым лакомством

Готовится быстро и просто, а на вкус - настоящее волшебство

Нежные конфеты, посыпанные кокосовой стружкой, обожают многие. Поэтому торт аналогичного состава наверняка придется по вкусу. У него есть один большой плюс кроме обалденного вкуса – можно готовить без духовки.

Ингредиенты:

Галетное печенье – 300 г

Вареная сгущенка – 100 г

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Сливки 33% – 250 мл

Молоко – 350 мл

Мука – 1,5 ст. л

Картофельный крахмал – 2 ст. л

Сахар– полстакана

Сливочное масло – 100 г

Кокосовая стружка – 100 г







Пошаговый рецепт

1. В сотейник влейте молоко, досыпьте туда сахар, муку, крахмал и ваниль. Пару минут поварите, чтобы загустело, остудите крем, положите в него масло и как следует помешайте.

2. Часть крема выложите на дно неглубокой емкости и распределите по нему. Выложите слой печенья (если оно круглое, лучше разломать перед этим).

3. Ломтики печенья смажьте как следует сгущенкой и закройте вторым слоем печенья, которое намажьте уже получившимся кремом.

4. Снова слой печенья – здесь, кстати, можно добавить кусочки нежных фруктов типа манго, персика или что вам нравится.

5. Сливки тщательно взбить, добавить сахар, снова взбить. Разложить их по последнему слою торта.

6. Кокосовой стружкой, тертым шоколадом или готовыми украшениями для куличей посыпьте получившееся сооружение и уберите на пару часов в холод – торту надо пропитаться.

Приятного аппетита!

Кстати, для любителей послаще женский журнал "Клео.ру" предлагает рецепт медового торта с ягодами.

