Похлебка по-чешски: сытное блюдо на каждый день

Российские хозяйки всегда стараются порадовать домашних разнообразием в питании. Для этих целей отлично подходят лакомства кухонь разных государств. "Утро.ру" предлагает простой рецепт чесночной похлебки по-чешски. Домашние точно будут в восторге.
Ингредиенты
На большую кастрюлю нужно взять 3 л говяжьего бульона, четыре картошки, одну луковицу, шесть долек чесночка, одно куриное яйцо, 60 г сыра твердых сортов, четыре кусочка хлеба, четыре большие ложки подсолнечного масла, по одной маленькой ложке тмина и сушеного базилика, два лавровых листочка, соль с перцем и свежую зелень.
Пошаговый рецепт приготовления
Бульон ставим на огонь, чтобы закипел. В это время нарубленный лук обжариваем до легкого золотистого оттенка. Нарезанную кубиками картошку отправляем в бульон и варим минут 15.
Хлебные ломтики тоже нарезаем кубиками и обжариваем на масле до появления румяной корочки. Мелко нарезаем чесночок.
Отправляем в бульон лук, чеснок, базилик и тмин. Добавляем по вкусу соль и перец.
Взбитое вилкой яйцо тонкой струей вливаем в будущую похлебку. Даем ароматному блюду повариться несколько минут.
Перед подачей в каждую порцию кладем сухарики, посыпаем сырной стружкой и зеленью.
Ранее "Утро.ру" делилось
рецептом вкусного греческого блюда из фарша.