Похлебка по-чешски: сытное блюдо на каждый день

Угощение отлично подойдет на обед или ужин

Российские хозяйки всегда стараются порадовать домашних разнообразием в питании. Для этих целей отлично подходят лакомства кухонь разных государств. "Утро.ру" предлагает простой рецепт чесночной похлебки по-чешски. Домашние точно будут в восторге.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления