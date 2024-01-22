Похлебка по-чешски: сытное блюдо на каждый день

Похлебка по-чешски: сытное блюдо на каждый день
Фото: www.unsplash.com
Угощение отлично подойдет на обед или ужин

Российские хозяйки всегда стараются порадовать домашних разнообразием в питании. Для этих целей отлично подходят лакомства кухонь разных государств. "Утро.ру" предлагает простой рецепт чесночной похлебки по-чешски. Домашние точно будут в восторге.

Ингредиенты


На большую кастрюлю нужно взять 3 л говяжьего бульона, четыре картошки, одну луковицу, шесть долек чесночка, одно куриное яйцо, 60 г сыра твердых сортов, четыре кусочка хлеба, четыре большие ложки подсолнечного масла, по одной маленькой ложке тмина и сушеного базилика, два лавровых листочка, соль с перцем и свежую зелень.

Пошаговый рецепт приготовления


Бульон ставим на огонь, чтобы закипел. В это время нарубленный лук обжариваем до легкого золотистого оттенка. Нарезанную кубиками картошку отправляем в бульон и варим минут 15.

Хлебные ломтики тоже нарезаем кубиками и обжариваем на масле до появления румяной корочки. Мелко нарезаем чесночок.

Отправляем в бульон лук, чеснок, базилик и тмин. Добавляем по вкусу соль и перец.

Взбитое вилкой яйцо тонкой струей вливаем в будущую похлебку. Даем ароматному блюду повариться несколько минут.

Перед подачей в каждую порцию кладем сухарики, посыпаем сырной стружкой и зеленью.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом вкусного греческого блюда из фарша.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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