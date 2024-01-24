Французский торт за 10 минут: рецепт нежнейшего десерта

Восхитительное лакомство можно приготовить без лишних усилий
Благодаря бездне рецептов в интернете российские хозяйки получили прекрасную возможность разнообразить домашнее меню зарубежными вкусностями. "Утро.ру" предлагает рецепт вкусного французского десерта, который можно приготовить буквально за 10 минут.
Ингредиенты
Для этого быстрого тортика подойдут обычные готовые коржи из магазина, лучше брать медовые, четыре штуки. Также понадобится 400 г вареной сгущенки, 800 г жирной сметанки, ягодный джем и орешки для украшения.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала нужно приготовить очень простую, но нежную и вкусную начинку. Для этого с помощью блендера немного взбиваем жирную сметану. Затем добавляем к ней вареную сгущенку, хорошенько перемешиваем.
Теперь выкладываем на блюдо первый корж. Щедро смазываем его начинкой. Сверху делаем тонкий слой из джема. Закрываем вторым коржом, снова смазываем сметанным кремом и джемом. Также продолжаем собирать весь французский тортик.
Последним слоем будет начинка, покрытая сверху джемом. Теперь мелко нарубаем любимые орешки и щедро посыпаем сверху. При желании торт можно подавать сразу, но лучше убрать на несколько часов в холодильник.
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