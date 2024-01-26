Восхитительный ужин из трех ингредиентов: готово за 30 минут

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Современным хозяйкам не с руки уделять слишком много времени приготовлению пищи. Именно поэтому доставка готовых блюд стала пользоваться небывалой популярностью. Однако ничто не сравнится по вкусу с домашней едой. Тем более, что сегодня появилось много рецептов блюд, которые можно приготовить буквально за полчаса. Например, изысканный ужин легко сварганить из трех ингредиентов.
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