Итальянский десерт из трех ингредиентов: нежнейший тортик сметут

Правильное сочетание продуктов помогает добиться невероятного вкуса

Опытные домохозяйки давно знают, что для создания кулинарного шедевра вовсе не требуется совершать подвиг и проводить целый день на кухне. Например, изысканный итальянский десерт "Тирамису" в упрощенном варианте можно приготовить всего из трех ингредиентов. При этом его вкусовые качества поразят домашних и гостей.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

