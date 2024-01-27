Итальянский десерт из трех ингредиентов: нежнейший тортик сметут

Правильное сочетание продуктов помогает добиться невероятного вкуса
Опытные домохозяйки давно знают, что для создания кулинарного шедевра вовсе не требуется совершать подвиг и проводить целый день на кухне. Например, изысканный итальянский десерт "Тирамису" в упрощенном варианте можно приготовить всего из трех ингредиентов. При этом его вкусовые качества поразят домашних и гостей.
Ингредиенты
Песочное печенье – 200 г, жирная сметанка – 400 г, сгущенка – 400 г. Для украшения по желанию можно использовать темный шоколад, какао-порошок или орешки.
Пошаговый рецепт приготовления
В облегченном варианте крем для итальянского десерта можно приготовить из простой сметаны и сгущенки. Эти два ингредиента хорошенько смешиваем и немного взбиваем с помощью блендера.
Для того чтобы добавить тортику изысканный кофейный вкус, можно заварить чашечку ароматного напитка и пропитать им печенье. Либо же просто выложить ряд из печенек в емкости для десерта.
Сверху рассыпчатую основу заливаем частью начинки, снова выкладываем слой из печенья, опять заливаем начинкой. Украсить тортик можно по желанию. Для того чтобы десерт схватился, отправляем его в холодильник на несколько часов, а лучше на всю ночь.
Ранее "Утро.ру" делилось
рецептом простого и вкусного блюда на ужин из трех ингредиентов.