Потрясающий кекс из двух ингредиентов: домашние будут в восторге

Ароматное лакомство готовится очень просто и быстро
Вечер без вкусного десерта к чаю – плохое завершение дня. В конце тяжелых трудовых будней всегда хочется порадовать себя чем-нибудь сладеньким. Ароматный и очень вкусный шоколадный десерт можно приготовить всего из двух ингредиентов. Такой простой рецепт точно придется домашним по вкусу.
Ингредиенты
Одна плитка молочного шоколада (100 г), 3 куриных яйца. Этих двух ингредиентов достаточно для того, чтобы приготовить вкусный шоколадный кекс.
Пошаговый рецепт приготовления
Удивительно, но для того, чтобы приготовить вкусный и нежный десерт, можно обойтись всего двумя продуктами.
Для начала нужно растопить шоколадку на водяной бане.
В это время займемся яйцами. Отдельно берем белки и взбиваем их до густой пенки.
В остывшую шоколадную массу вводим желтки и хорошенько растираем до получения однородной консистенции.
Теперь аккуратными движениями добавляем туда белковую пенку.
Эту смесь выкладываем в емкость для запекания, предварительно смазанную маслом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Можно подавать с мороженым или любимым вареньем.
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