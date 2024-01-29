Потрясающий кекс из двух ингредиентов: домашние будут в восторге

Потрясающий кекс из двух ингредиентов: домашние будут в восторге
Фото: www.unsplash.com
Ароматное лакомство готовится очень просто и быстро

Вечер без вкусного десерта к чаю – плохое завершение дня. В конце тяжелых трудовых будней всегда хочется порадовать себя чем-нибудь сладеньким. Ароматный и очень вкусный шоколадный десерт можно приготовить всего из двух ингредиентов. Такой простой рецепт точно придется домашним по вкусу.
 

Ингредиенты


Одна плитка молочного шоколада (100 г), 3 куриных яйца. Этих двух ингредиентов достаточно для того, чтобы приготовить вкусный шоколадный кекс.

Пошаговый рецепт приготовления


Удивительно, но для того, чтобы приготовить вкусный и нежный десерт, можно обойтись всего двумя продуктами.

Для начала нужно растопить шоколадку на водяной бане.

В это время займемся яйцами. Отдельно берем белки и взбиваем их до густой пенки.

В остывшую шоколадную массу вводим желтки и хорошенько растираем до получения однородной консистенции.

Теперь аккуратными движениями добавляем туда белковую пенку.

Эту смесь выкладываем в емкость для запекания, предварительно смазанную маслом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Можно подавать с мороженым или любимым вареньем.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом вкусного итальянского торта из трех ингредиентов.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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