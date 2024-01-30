Воздушный крем для корзиночек: красивый и вкусный десерт

Воздушный крем для корзиночек: красивый и вкусный десерт
Фото: www.unsplash.com
Приготовить угощение можно в два счета

Никто не будет спорить с тем, что приготовленные дома десерты часто намного вкуснее и точно полезнее магазинных вариантов. Дома нет нужды добавлять всевозможные консерванты для того, чтобы продлить срок годности продуктов. Домашние быстро расправятся с вкусным десертом.

Знакомые всем с детства корзиночки с кремом легко приготовить дома. Хозяйки могут последовать одному хитрому совету и заранее закупиться корзиночками для закусок. Подойдут большие тарталетки для салатов. Если вдруг нагрянут гости, можно быстро сварганить вкусный крем, наполнить им корзиночки – домашний десерт готов.

Ингредиенты


Три яйца, один стакан сахарного песка, чуть меньше половины маленькой ложки лимонной кислоты, ванилин.


Пошаговый рецепт приготовления


Крем готовится очень быстро. Для начала нужно отделить белки от желтков, нам понадобятся только они.

Теперь смешиваем белки, сахарный песок, лимонную кислоту и немного ванилина. Взбиваем полученную смесь.

Затем ставим заготовку на водяную баню и продолжаем хорошенько взбивать. В итоге должны появиться крепкие пики, тогда крем готов. Осталось дать ему остыть. Затем наполняем тарталетки кремом и ставим на стол.

Ранее "Утро.ру" делилось вкусным рецептом простого французского торта.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Что ждет Пугачеву в России: жесткий прогноз Михалкова

Режиссер не стал миндальничать

Поргина рассказала о судьбе своих дач в Болгарии после начала СВО

Артистка владеет несколькими домами за границей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей