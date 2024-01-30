Воздушный крем для корзиночек: красивый и вкусный десерт

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Никто не будет спорить с тем, что приготовленные дома десерты часто намного вкуснее и точно полезнее магазинных вариантов. Дома нет нужды добавлять всевозможные консерванты для того, чтобы продлить срок годности продуктов. Домашние быстро расправятся с вкусным десертом.
Знакомые всем с детства корзиночки с кремом легко приготовить дома. Хозяйки могут последовать одному хитрому совету и заранее закупиться корзиночками для закусок. Подойдут большие тарталетки для салатов. Если вдруг нагрянут гости, можно быстро сварганить вкусный крем, наполнить им корзиночки – домашний десерт готов.
Режиссер не стал миндальничать
Артистка владеет несколькими домами за границей