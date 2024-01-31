Нежный и быстрый шоколадный десерт: вкус лучше, чем в пекарне

Нежный и быстрый шоколадный десерт: вкус лучше, чем в пекарне
Фото: www.unsplash.com
Элементарный рецепт порадует хозяек

Совсем необязательно тратить уйму времени на кулинарные шедевры, чтобы порадовать домашних. Сегодня интернет пестрит простыми рецептами, которые подсказывают, как буквально за считанные минуты приготовить вкусное блюдо, от которого будут в восторге родные и гости. "Утро.ру" предлагает быстрый рецепт шоколадного десерта с бананом.


Ингредиенты


Два банана, цедра одного среднего апельсина, одна плитка горького шоколада.

Пошаговый рецепт приготовления


Для того чтобы порадовать близких вкусным лакомством, сначала подготовим продукты. Бананы нужно нарезать на привычные кружочки, с хорошенько вымытого апельсина получить горсть цедры.

Теперь ломаем на квадратики шоколадку и растапливаем ее на водяной бане. Заливаем полученной ароматной смесью бананы, аккуратно перемешиваем. Затем также аккуратно добавляем апельсиновую цедру.

Перекладываем смесь в емкость, которую предварительно нужно застелить пищевой пленкой. Отправляем десерт в холодильник на несколько часов. Когда шоколад застынет, вкуснятину можно подавать на стол.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом вкусного блюда из трех ингредиентов.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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