Итальянская фриттата: вкусный ужин из трех ингредиентов

Российские хозяйки очень любят экспериментировать с блюдами других стран. Действительно, приятно порадовать домашних ароматным угощением, которое родом из далекой Италии. Например, вкусную итальянскую фритатту можно приготовить буквально за несколько минут. Для изысканного блюда потребуется всего три ингредиента.
Ингредиенты
Четыре куриных яйца, 250 г шампиньонов, лук порей.
Пошаговый рецепт приготовления
Итальянское блюдо очень простое и напоминает обычную русскую яичницу. Однако секрет изысканного вкуса кроется в оригинальном сочетании лука порея и грибочков. Два этих продукта делают блюдо из привычных яиц намного вкуснее и интереснее.
Лучок нарезаем небольшими кольцами, шампиньоны тонкими пластинками. Затем отдельно обжариваем на сливочном масле лук и грибы. Должна появиться нежная золотистая корочка.
Теперь отдельно взбиваем яйца венчиком. Осталось залить начинку взбитыми яйцами и пожарить до готовности под закрытой крышкой. Итальянская фриттата готова.
Такое вкусное и ароматное угощение разнообразит привычное меню. Фриттата отлично подходит в качестве легкого блюда на ужин.
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