Дачникам назвали эффективный способ избавиться от кротов

Метод зарекомендовал себя у многих садоводов

Грызуны могут наносить существенный вред посадкам в летний период. Особенно вредителями считаются кроты, которые разрушают ключевую корневую систему растений – восстановить их после такого вмешательства почти невозможно. Агроном Михаил Воробьев рассказал, что самым эффективным способом борьбы с животными является антикротовая сетка.

Эксперт отметил, что кроты в целом не вредные – они поедают медведку, проволочника и других насекомых, но также улучшают дренажную систему почв. Именно поэтому убивать их нельзя, ведь можно серьезно усугубить состояние собственного сада.

"Если они мешают, потому что делают лунки на газоне, среди грядок и клумб следует установить антикротовую сетку", – советует специалист.

Для этого нужно в лунку для растения поставить специальное ограждение, которое будет защищать корни от кротов, но вместе с этим позволит им расти.

По его словам, практика показывает, что ультразвуковые отпугиватели не особо влияют на поведение животных. Также не эффективны способы по рассадке специальных растений, которые якобы отпугивают кротов своим запахом.