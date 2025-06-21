Уха из петуха: готовим главное угощение ПМЭФ по 2300 рублей за порцию

Уха из петуха: готовим главное угощение ПМЭФ по 2300 рублей за порцию
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Блюдо имеет стародавние российские традиции

Для гостей ПМЭФ приготовили обширную культурную программу, которая в том числе затрагивает кулинарные традиции России. В меню участникам форума предлагают "Уху из петуха", также известную как "Уха царская" по 2300 рублей за порцию – ценник немалый, учитывая, что блюдо не такое сложное в приготовлении. Делимся его пошаговым рецептом.

Ингредиенты:

  • Курица – 1 штука средних размеров.
  • Рыба белая – 600-800 гр.
  • Картофель – 3-4 шт.
  • Морковь крупная – 1 шт.
  • Грибы сушеные – 100 гр.
  • Шампанское – 100 мл.
  • Коренья для бульона по вкусу (подойдут сельдерей, порей, морковь и лук).
  • Зелень и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления Ухи из петуха:

1. Отвариваем курицу, коренья с добавлением специй и соли на медленном огне в течение двух часов. Не забудьте снимать пену.

2. Замачиваем грибы в горячей воде пока варится бульон. Также занимаемся разделкой рыбы.

3. Процеживаем бульон через сито.

4. Варим в бульоне рыбьи головы, хвосты и грибы с добавлением свежих кореньев в течение еще двух часов.

5. Снова процеживаем.

6. Режем сваренные грибы, картофель, морковь некрупными кубиками и отправляем вариться. 

8. Когда картошка будет наполовину готова, добавляем кусочки рыбы и варим минут 7-10. 

9. За 10 минут до готовности нужно добавить в бульон шампанское и порезанную зелень.

Уха готова, приятного аппетита!

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