Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Для гостей ПМЭФ приготовили обширную культурную программу, которая в том числе затрагивает кулинарные традиции России. В меню участникам форума предлагают "Уху из петуха", также известную как "Уха царская" по 2300 рублей за порцию – ценник немалый, учитывая, что блюдо не такое сложное в приготовлении. Делимся его пошаговым рецептом.
1. Отвариваем курицу, коренья с добавлением специй и соли на медленном огне в течение двух часов. Не забудьте снимать пену.
2. Замачиваем грибы в горячей воде пока варится бульон. Также занимаемся разделкой рыбы.
3. Процеживаем бульон через сито.
4. Варим в бульоне рыбьи головы, хвосты и грибы с добавлением свежих кореньев в течение еще двух часов.
5. Снова процеживаем.
6. Режем сваренные грибы, картофель, морковь некрупными кубиками и отправляем вариться.
8. Когда картошка будет наполовину готова, добавляем кусочки рыбы и варим минут 7-10.
9. За 10 минут до готовности нужно добавить в бульон шампанское и порезанную зелень.
Уха готова, приятного аппетита!
Незалежная по-прежнему считает регион своим