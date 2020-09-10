Есть подтверждения: Семенович закрутила роман с Губерниевым

Есть подтверждения: Семенович закрутила роман с Губерниевым
Анна Семенович и Дмитрий Губерниев. Фото:Утро.ру
Знаменитости проводили время в загородном поселке

Анна Семенович недавно признавалась, что наконец-то встретила единственного и любимого. Певица откровенничала, что уже давно состоит в серьезных отношениях. Однако раскрывать имя избранника отказалась. Теперь же папарацци удалось заснять ее в объятиях Дмитрия Губерниева.

На одном из снимков спортивный комментатор прижимает экс-солистку группы "Блестящие" к себе, положив руку на ее талию. Знаменитости целуются. На другом кадре они идут, держась за руки. Действие разворачивается в загородном поселке. Сообщается, что знаменитости прибыли на машине Губерниева.

Семенович одета в простой спортивный костюм серого цвета, черную футболку и белые кроссовки. Губерниев – в светло-розовую футболку и джинсы. Пикантные фотографии опубликовал сайт "Комсомольская правда".

В недавнем интервью 40-летняя певица рассказывала, что ее мужчина хорошо зарабатывает. Они давно вместе, однако пока не спешат идти в ЗАГС.

При этом сам Дмитрий Губерниев уже давно женат. Телеведущий не раз подчеркивал, что очень любит свою законную супругу и считает настоящим везением встречу с ней.


Недавно Анна Семенович порадовала фанатов живым пением. Артистка выложила кадры с одного из последних концертов.

Ольга ФЕДОРОВА

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