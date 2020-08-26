Как Семенович поет живьем: опубликовано видео

Вокальные способности звезды ехидно прокомментировал светский обозреватель

Анна Семенович поделилась с поклонниками кадрами с одного из последних концертов. Ролики она выложила в своих инстаграм-историях. Снимала звезда сама, прямо на сцене успевая общаться с публикой. Пела она, судя по всему, живьем. Вокальные способности артистки прокомментировал автор телеграм-канала "НеМалахов".

В подписи к видео с российской знаменитостью светский обозреватель отметил: "Оказывается, Семенович поет живьем еще хуже, чем выглядит без фотошопа".

Впрочем, публика, которую со сцены снимала бывшая солистка группы "Блестящие", выглядела вполне довольной. Несмотря на дождь, народ подпевал и пританцовывал, спрятавшись под зонтиками. С одинаковым энтузиазмом появление певицы восприняли и дети, и ее взрослые поклонники.

Отметим, что звезда делится с поклонниками в соцсети не только рабочими моментами своей жизни – рассказывает и о личном. Так, во время карантина она откровенно призналась подписчикам, как набрала вес из-за стресса, и сообщила, что решилась на радикальные меры, чтобы похудеть.