Как Семенович поет живьем: опубликовано видео

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Анна Семенович поделилась с поклонниками кадрами с одного из последних концертов. Ролики она выложила в своих инстаграм-историях. Снимала звезда сама, прямо на сцене успевая общаться с публикой. Пела она, судя по всему, живьем. Вокальные способности артистки прокомментировал автор телеграм-канала "НеМалахов".
В подписи к видео с российской знаменитостью светский обозреватель отметил: "Оказывается, Семенович поет живьем еще хуже, чем выглядит без фотошопа".
Впрочем, публика, которую со сцены снимала бывшая солистка группы "Блестящие", выглядела вполне довольной. Несмотря на дождь, народ подпевал и пританцовывал, спрятавшись под зонтиками. С одинаковым энтузиазмом появление певицы восприняли и дети, и ее взрослые поклонники.
Отметим, что звезда делится с поклонниками в соцсети не только рабочими моментами своей жизни – рассказывает и о личном. Так, во время карантина она откровенно призналась подписчикам, как набрала вес из-за стресса, и сообщила, что решилась на радикальные меры, чтобы похудеть.
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