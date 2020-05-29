Экс-солистка группа "Блестящие" рассказала о своем пути к стройности

Анна Семенович решилась на перемены – артистка намерена похудеть на 5 кг. Способ для этого она выбрала весьма радикальный – певица будет голодать несколько дней. В социальной сети она заявила, что и раньше отказывалась от еды, но теперь делает это не только для похудения, но и для хорошего настроения. По словам Семенович, отказ от еды – это хороший антистресс.

Бывшая солистка группы "Блестящие" предупреждает, что будет голодать под надзором медиков, чтобы не навредить своему телу.

"Я завтра начинаю свой голодный путь, но я это делаю под наблюдением врачей и постараюсь отголодать 5 дней!" – написала она в "Инстаграм".

В комментариях под постом поклонники Анны начали делиться своим мнением по поводу голодания. Кто-то поддерживает певицу и отмечает, что она уже выглядит лучше, кто-то просит ее быть осторожнее.

"Аня! Уже такая свежая!", "Красавица такая", "Аня вы очень красивая женщина, вам не нужно это голодание, у вас очень классные красивые щечки", – пишут знаменитости в сети (орфография и пунктуация сохранены).

Анна Семенович ранее рассказала, что решилась на похудение, так как заедала стресс. В последнее время в жизни артистки произошло много плохого: она лишилась работы в нескольких проектах и едва не потеряла близкого человека.

Ранее "Утро.ру" показало фото Анны Семенович на пляже.