Экс-солитска группы "Блестящие" решила побороть свою зависимость от еды

Анна Семенович заявила, что намерена похудеть на 5 кг. На перемены во внешности повлияли сразу несколько факторов. Последние три месяца были для артистки очень сложными – из-за коронавиурса они лишилась части контрактов и едва не потеряла близкого человека.

Сложности в личной жизни преодолеть не получилось. Звезда просто начала заедать стресс, но теперь намерена бороться с ненавистными килограммами.

"Мне было очень тревожно, я находилась в стрессе и признаюсь честно: просто начала есть. Для меня еда – это самый большой антистресс", - написала Семенович в социальных сетях.

Певица добавила, что читает много литературы по этой теме и работает с психологами, однако продолжает заедать проблемы. Но сейчас артистка решила круто изменить свою жизнь – она взяла себя в руки и планирует привести тело в идеальную форму.

Пользователи "Инстаграм" Анна Семенович поддержали. Они хоть и считают тело певицы идеальным и всячески расхваливают ее, но не перестают удивляться ее силе воли. Кого-то знаменитость мотивировала на похудение.

"Я буду худеть с вами", "Все будет хорошо. И это пройдет. Вы будете стройняшкой", "Анна, я в Вас верю", "Ваше тело и так прекрасно", "Главное, чтобы Ваша грудь, Анечка, не похудела!" – пишут певице в "Инстаграм".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Анна Семенович покалечилась на вечеринке.