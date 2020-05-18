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Семенович покалечилась на вечеринке

Семенович покалечилась на вечеринке
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала о своем здоровье

Вечеринка Анны Семенович закончилась неприятным инцидентом. Как пишут журналисты, во время танцев артистка получила травму, после которой ее нога заметно опухла. Знаменитость поясняет – она подвернула ногу и растянула связки.

Покалечившаяся Семенович пока не может передвигаться как обычно – она хромает, но уверяет всех, что чувствует себя хорошо. В социальных сетях бывшая солистка "Блестящих" выложила и фото, на котором заметно, как сильно вспухла щиколотка.

Поклонники артистки за ее состояние переживают. Они просят звезду в следующий раз быть аккуратнее и беречь себя. Поддержали коллегу по цеху и знаменитости.

"Берегите себя, вы нам нужны", "Лишний вес, так это и бывает", "Жуть какая", "Вот это шишка у вас", "Страшно даже смотреть", "Оу оу, аж больно мне стало, что так опухло-то", – прокомментировали пользователи "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранена).

Травму Анна Семенович получила на вечеринке в честь своего дня рождения. Артистка решила еще раз отпраздновать 40-летие спустя несколько месяцев. Как пишет "Пятый канал", знаменитость сначала готовила мясо под руководством повара, а затем отплясывала так, что повредила ногу.

Дарья ПЕТРОВА

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