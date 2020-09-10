Актриса впервые за долгое время показала своего 37-летнего наследника

Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свиданья!" редко делиться семейными фотографиями, однако в этот раз Наталья Андрейченко решила порадовать поклонников и опубликовала в "Инстаграм" снимок взрослого сына, с которым долгое время была в ссоре.

По мнению большинства пользователей, 37-летний Дмитрий похож на отца – композитора Максима Дунаевского. На снимке молодой человек сидит на брутальном байке в темных очках.

"Горжусь сыном! Митя, я тебя очень люблю", – подписала фотографию Андрейченко.

В комментариях пользователи социальной сети отметили, что наследник знаменитости отлично выглядит, а кто-то даже сравнил его с Дмитрием Нагиевым: "Копия Дунаевского", "Думала, это Дмитрий Нагиев", "Боже мой, копия отец. Красавец!", "Очень похож на своего отца", "На папку как похож! Он тоже гордится, наверное!".

Фантов актрисы также порадовало, что Андрейченко смогла простить сына после того, как он, по словам самой артистки, украл у нее крупную сумму денег.

Ранее стало известно, что звезда советских фильмов перенесла две клинические смерти.