Появились подробности о клинической смерти Андрейченко

Это случилось с артисткой дважды

Актриса Наталья Андрейченко перенесла две клинические смерти. Подробности приводят СМИ.

По мнению звезды фильма "Мери Поппинс, до свидания", все ее проблемы со здоровьем были вызваны употреблением мяса. Об этом она рассказала в интервью изданию "7 дней"



Андрейченко посоветовала людям отказаться от мясной пищи. По словам актрисы, она задерживается в желудке на трое суток, что провоцирует процесс гниения. Из-за этого происходит распространение токсинов по всему организму, передает "7 дней".

"Отсюда и плохое настроение, и тяжесть, и болезни" – пояснила Наталья Эдуардовна.

В этом же контексте звезда фильма "Мери Поппинс, до свидания" упомянула о пережитых клинических смертях. На данный момент Наталья Андрейченко является убежденной вегетарианкой. Она не употребляет в пищу мясо уже много лет.

Однако неясно, в какой именно период актриса пережила клинические смерти – до или после увлечения вегетарианством.

Напомним, на данный момент Наталья Андрейченко проживает в Мексике. Артистка достаточно давно ушла из шоу-бизнеса. Сейчас она ведет курсы, в которых рассказывает про свой опыт вегетарианства и учит любить свое тело.

Ранее стало известно, что Наталью Андрейченко задержали в Мексике. Актрисе даже грозило тюремное заключение. Дело в том, что полицейские задержали актрису и ее помощников за незаконную съемку на территории исторического памятника.