Звезде фильма "Мэри Поппинс, до свидания" грозила тюрьма

Наталья Андрейченко попала в сложную ситуацию в Мексике. Полицейские задержали актрису и ее помощников за то, что они снимали развалины древнего города, пишут журналисты. Как оказалось, фотографировать эти объекты категорически запрещено.

За съемку знаменитости могло грозить до двух лет лишения свободы, если бы полицейские узнали, что у звезды советского кино есть с собой еще и квадрокоптер, позволяющий снимать все с высоты.

Внимание сотрудников правоохранительных органов изначально привлекла не сама Наталья Андрейченко, а ее оператор, который помогал ей убрать микрофон. Мексиканские стражи порядка решили, что мужчина пристает к звезде, и решили помочь ей.

"Мы сделали глупость, сказали, что никто ни к кому не пристает, а мы просто снимали видео для проекта. Узнав, что мы что-то снимали, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали всю съемочную группу и Наталью в участок", – рассказал помощник актрисы.

Спасло кинозвезду то, что она начала вести себя очень эмоционально: рассказала о детях и своей работе – это ослабило настрой полицейских. Всю съемочную группу отпустили, пишут "7 дней".

Ранее Наталья Андрейченко попала еще в одну странную ситуацию в Мексике. Звезда пропала по дороге от подруги до своего жилья. Как оказалось, она решила пожить в джунглях без связи и общения с другими людьми.