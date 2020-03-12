Нарушила закон: советскую кинозвезду задержали в Мексике
Наталья Андрейченко попала в сложную ситуацию в Мексике. Полицейские задержали актрису и ее помощников за то, что они снимали развалины древнего города, пишут журналисты. Как оказалось, фотографировать эти объекты категорически запрещено.
За съемку знаменитости могло грозить до двух лет лишения свободы, если бы полицейские узнали, что у звезды советского кино есть с собой еще и квадрокоптер, позволяющий снимать все с высоты.
Внимание сотрудников правоохранительных органов изначально привлекла не сама Наталья Андрейченко, а ее оператор, который помогал ей убрать микрофон. Мексиканские стражи порядка решили, что мужчина пристает к звезде, и решили помочь ей.
"Мы сделали глупость, сказали, что никто ни к кому не пристает, а мы просто снимали видео для проекта. Узнав, что мы что-то снимали, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали всю съемочную группу и Наталью в участок", – рассказал помощник актрисы.
Спасло кинозвезду то, что она начала вести себя очень эмоционально: рассказала о детях и своей работе – это ослабило настрой полицейских. Всю съемочную группу отпустили, пишут "7 дней".
Ранее Наталья Андрейченко попала еще в одну странную ситуацию в Мексике. Звезда пропала по дороге от подруги до своего жилья. Как оказалось, она решила пожить в джунглях без связи и общения с другими людьми.
В Кремле раскрыли план США по Украине
Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой
Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин
Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
- Анекдот дня на 12 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик