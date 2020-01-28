Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" объяснила, почему хранила молчание

Близкие и поклонники Натальи Андрейченко очень переживали за артистку, которая пропала по дороге домой в Мексике. Как оказалось, актриса в полном порядке. Из-за напряженной работы она решила отдохнуть в джунглях.

Похоже, об экзотическом отдыхе кинозвезды не знали даже самые близкие люди. Ее менеджер первым забил тревогу.

"Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой – меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами", – пояснила актриса в Инстаграм.

В этом уединенном месте она должна была хранить молчание, отказаться от телефона и очищать свое тело. Вышла на связь Наталья Андрейченко на следующий день после таинственного исчезновения, чему ее поклонники очень рады.