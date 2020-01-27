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Сын молчит: звезда советских фильмов бесследно исчезла

Сын молчит: звезда советских фильмов бесследно исчезла
Наталья Андрейченко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Связаться с популярной актрисой не удается

Наталья Андрейченко пропала в Мексике. Об этом сообщил ее менеджер. По словам мужчины, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходила на связь уже более суток. Она исчезла по дороге из гостей домой.

Возможно, пропажа звезды связана с ее плохим самочувствием. Из-за напряженной работы она была очень уставшей.

Узнать какую-то информацию близким в Москве сложно. Сын актрисы пока не дал никаких комментариев о случившемся.

"В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... После того как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем", – написал менеджер кинозвезды в соцсети.

Актриса знакома зрителям по ролям в фильмах "Сибириада", "Мэри Поппинс, до свидания", "Военно-полевой роман" и другим.

Дарья ПЕТРОВА

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