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"Опять беременна": звезда "Универа" ответила на слухи снимком в трусах и лифчике

"Опять беременна": звезда "Универа" ответила на слухи снимком в трусах и лифчике
Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Личную жизнь 33-летней актрисы продолжают обсуждать в интернете

Фигура Анны Хилькевич не дает пользователям социальных сетей покоя. Они подозревают, что звезда сериала "Универ" ждет третьего ребенка. Первые слухи появились после фото актрисы в свободной футболке, сейчас же она, похоже, решила развеять сомнения и снялась в купальнике.

Актриса в купальных трусах и лифчике позировала у бассейна, но низ живота скрывала оборка плавок. Сама она над комментариями смеется, но прямо беременность не отрицает.

"Уже поняла, что мне нужно максимально аккуратно выбирать одежду и позу для фото, а то как-то не по себе становится, когда я читаю комментарии с вопросами "Опять беременна?". Вот, смотрите, живот втянула и снова не беременна)", – написала в Инстаграм Хилькевич.

После нового снимка мнения пользователей разделились: одни считают живот звезды "Универа" плоским, другим уверены, что она все-таки беременна.

"Аня, какой живот! Ты мой мотиватор! Я не рожала, но у меня больше проблем", "Самая лучшая и красивая", "Про беременность уже не актуально", "Даже если и опять беременна, и что? Будто это плохо", "Ну не знаю, не знаю...это баска на животе явно что-то прикрывает", "Мне тоже показалось, что беременна", – высказались подписчики в Инстаграм.

Напомним, от своего мужа Анна Хилькевич уже родила двух дочек.

Ранее "Утро" рассказывало о другой звезде сериала "Универ", которая показала, как избавляется от жира на ягодицах.

Дарья ПЕТРОВА

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