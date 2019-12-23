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Звезда "Универа" рассказала о третьей беременности

Звезда "Универа" рассказала о третьей беременности
Анна Хилькевич. Фото: www.globallookpress.com
Актриса поделилась подробностями семейной жизни

Анна Хилькевич планирует родить третьего ребенка. Об этом она рассказала в интервью.

Стать мамой в третий раз звезда "Универа" хочет, но в будущем. Пока артистка, по ее словам, наслаждается взрослением первых двух дочерей. К тому же на воспитание ребенка требуется много сил, а все свободное время, которого не так много, Хилькевич с мужем Артуром Волковым стараются уделить детям, поделилась звезда в интервью Teleprogramma.pro.

Первая дочь – Арианна – родилась у Анны и ее супруга в 2015 году. В августе 2018 г. артистка стала мамой во второй раз, вторую дочку назвали Марией. Недавно звезда написала книгу "Мама любит всех", где затронула тему ревности старшего ребенка к младшему.

Ранее Анна Хилькевич опубликовала полуобнаженный снимок, продемонстрировав свое худое тело.

Карина СИРАЗОВА

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