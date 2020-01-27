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Появились неожиданные детали исчезновения Андрейченко в Мексике

Все машины актрисы находятся в гараже

Директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев раскрыл подробности ее исчезновения в Мексике. Оказалось, что автомобиль звезды, который, как предполагалась, пропал вместе с ней, припаркован около ее дома.

Ранее сообщалось, что артистка испарилась по дороге к дому, когда ехала от гостей. Однако утром помощник по хозяйству не нашел Андрейченко. Директор знаменитости также отметил, что она не страдала от алкоголизма, не употребляла наркотики и не попадала в ДТП.

"В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов", – отметил Трунцев, добавив, что телефоны Андрейченко недоступны.

Теперь представители актрисы обратятся в полицию. 

Полина ИВАНОВА

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