Темное прошлое Косого из "Джентльменов удачи": почему Крамарова перестали снимать в СССР
Судьбу Савелия Крамарова нельзя было назвать простой. Казалось, что всю жизнь ему проходилось бороться. Сначала в школе, когда юного мальчика дразнили "косым", а сам он боялся рассказать, кем работают его родители, потому что отца Виктора репрессировали в 1938 году. Не повезло и с поступлением в театральный вуз – сына "врага народа" никто не хотел брать.
Помог студенту Лесотехнического института случай, когда его в толпе наблюдающих заметил режиссер. Тогда он снял испуганного парня, который позже появился на экранах и сразу же понравился зрителям. Для самого молодого человека его появление в кино, хоть и на десять секунд, стало настоящим шоком.
Кажется, что сама судьба решила, что Крамарову нужно быть актером. Успех в фильме "Джентльмены удачи" сделал его настоящей советской звездой, а в 1974 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Однако после в жизни знаменитости вновь началась черная полоса. Его стали все реже приглашать сниматься в кино. Говорили, мол, его игра не вяжется с образом советского человека.
На самом же деле повлияло то, что в один момент Крамаров стал истово верующим, ходил в синагогу и отказывался работать по субботам. Свою роль сыграл и уехавший в Израиль дядя актера. Начальство требовало, чтобы Савелий отказался от веры, однако тот был непреклонен.
Сам актер рассказывал, что в этот период ему было тяжело. Съемок практически не было. Это заставило задуматься о переезде в другую страну. Доведенный до отчаяния, он написал письмо президенту США Рональду Рейгану и попросил его "обрести возможность работать". Въезд Крамарову разрешили, поэтому в октябре 1981 года он покинул Россию.
В Штатах Крамарову удалось пробиться в карьере, его даже приняли в Гильдию киноактеров. Он поработал с Арнольдом Шварценеггером, Робином Уильямсом. В СССР же его имя вырезали из титров, а кадры с Крамаровым в "Джентельменах удачи" с трудом отстоял режиссер Георгий Данелия.
Скончался актер в Сан-Франциско на 61-м году жизни. Он не смог победить онкологию.
Крамаров стал одним из тех в советском кинематографе, кому так и не досталось звания народного артиста, несмотря на большую популярность. Власти страны по-разным причинам оставили этих знаменитостей, любимых публикой, без почетного титула.
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