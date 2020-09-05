Актеры были очень востребованы у режиссеров

Трудно себе представить, но такие звезды, как Миронов и Высоцкий, несмотря на бешеную популярность, остались без почетного звания "Народного артиста". Однако они навсегда остались в сердцах поклонников. Вспоминаем одних из самых ярких звезд советского кинематографа.

Николай Караченцов

Актер, которого внегласно называли одним из секс-символов СССР, за время своей карьеры заработал массу наград. Среди них орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, за вклад в развитие кинематографа, однако звания "Народный артист СССР" ему так и не дали. Зрители помнят его по фильмам "Собака на сене", "Приключения электроника", "Остров сокровищ", а его исполнение арии в постановке "Юнона и Авось" до сих пор считается одним из эталонных.

Владимир Высоцкий

В определенный момент Высоцкий даже стал самым знаменитым человеком в Союзе. Смерть артиста стала большой трагедией для всех поклонников. Несмотря на неоценимы в клад в культуру, народного он не получил. По некоторым соображениям, звание могли попросту не успеть дать, хотя, для сравнения, только в последнее время стали появляться улицы в его честь.

Андрей Миронов

В Советские годы появление Миронова в кино было признаком качества – любая картина с его участием была обречена на успех. Однако, несмотря на послужной список и общенародную любовь зрителей, звание он при жизни не получил. Лишь только позже в качестве дани уважения Владимир Путин передал награду дочери артиста.

Леонид Куравлев

В случае, если бы СССР не распался, Куравлев непременно получил бы звание не только народного, но и заслуженного артиста Советского Союза. Звезда "Афони" и "17 мгновений весны", тем не менее, носит титул "Народного артиста РСФСР".

Игорь Кваша

Советский актер и радиоведущий, который скончался в 2012 году после продолжительной болезни легких, народного тоже получить не успел. На его счету участие в 73 картинах и неисчислимом количестве театральных постановок. Тем не менее, Кваша носит звание заслуженного и народного артиста РСФСР.

Евгений Моргунов

Артист скончался в 1999 году, так и не получив звание, несмотря на народную любовь. Он прославился участием в знаменитой тройке с Вициным и Никулиным. К слову, у актеров во время совместной работы часто были конфликты из-за скверного характера Моргунова.