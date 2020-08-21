Хамское поведение и разница в гонораре: почему распалась троица Никулин-Вицин-Моргунов

Хамское поведение и разница в гонораре: почему распалась троица Никулин-Вицин-Моргунов
Евгений Моргунов, Георгий Вицин и Юрий Никулин (слева направо). Фото Роберта Нетелева /Фотохроника ТАСС/
23 года назад не стало актера, который подарил зрителям Балбеса

Великая троица Трус, Балбес и Бывалый впервые появилась на экранах в короткометражке "Пес Барбос и необычайный кросс" еще в 1961 году. Она настолько полюбилась зрителю, что Гайдай снимал их еще несколько раз, но уже в полнометражных фильмах. Однако в 1966 году троица распалась. Как оказалось, основным виновником конфликта стал Евгений Моргунов. 

Отношения между актером и режиссером всегда были непростыми, а во время съемок "Кавказской пленницы" они испортились окончательно и бесповоротно. Причиной стало непрофессиональное поведение Моргунова.

На съемки он пришел в компании своих поклонниц, которые мешали процессу. Режиссер много раз просил убрать посторонних, но актер не реагировал на замечания. 

Тогда Гайдай вышел из себя, взял сценарий и вычеркнул из него все сцены с исполнителем роли Балбеса. Режиссер вспоминает, что актер полез на него чуть ли не с кулаками, пишет Рамблер. 

"Отправляйте Моргунова в Москву. Сниматься он больше не будет", – решил Леонид Иович.

Возможно, что причиной недовольства и хамского поведения Моргунова стала его зарплата, которая была в два раза ниже, чем у его коллег. Актер получал за один съемочный день 25 рублей, а его коллеги Никулин и Вицин по 50 и 40 рублей соответственно. 

Троицу снова пытались собрать на одной съемочной площадке. Юрий Кушнерев снимал киноленту "Комедия давно минувших дней", где в главных ролях были Георгию Вицин и Евгений Моргунов. Однако Юрию Никулину не стали даже предлагать, потому что к тому моменту троица окончательно рассорилась и прекратила общение. 

Напомним, Юрия Никулина не стало 21 августа. В этом году со дня смерти актера исполняется 23 года. Моргунов умер в 1999 году в Москве, а спустя два года не стало и Георгия Вицина. 

Напомним, что ранее "Утро.ру" публиковало подробности съемок "Операции Ы". Как оказалось, на съемочной площадке часто возникали ссоры из-за гонораров, а Леониду Гайдаю приходилось отвоевывать свои идеи и скандалить с руководством. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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