Звезда не обращала внимания на предупреждения

Новость о смерти Валентины Легкоступовой прогремела как гром среди ясного неба. Коллеги и близкие певицы до сих пор не могут поверить в случившееся и продолжают выяснять причины ее смерти. Так, психолог Елена Перелыгина рассказала, что предупреждала артистку о том, что ее новый избранник психически болен.

Специалист вспомнила, что была знакома с Легкоступовой еще до ее брака с Фарсовым. Тогда певица мечтала найти настоящего мужчину, а когда желание исполнилось, она поделилась радостной новостью с подругой. Однако та выбор исполнительницы хита "Ягода-малина" не оценила.

"Он производит впечатление психически нездорового человека!" Это же видно по его внешнему виду, манере разговора, жестикуляции. Внешность у Фирсова неординарная, говорящая о том, что у человека есть отклонения психического плана", – цитирует психолога "Собеседник".

Влюбленность, по мнению специалиста, не дала артистке понять, что рядом с нею не тот, кого она искала. Сейчас Перелыгина уверена, что близкие Легкоступой поступают правильно, обрывая все контакты с Фирсовым, потому что он, по словам специалиста, неуравновешенный и психически нездоровый.

Ранее знакомый Валентины Легоступовой заявил, что по вине наследников артистки ее прах выбросили на помойку.