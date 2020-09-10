Психически нездоров: Легкоступова узнала диагноз мужа незадолго до трагедии

Психически нездоров: Легкоступова узнала диагноз мужа незадолго до трагедии
Валентина Легкоступова. Фото: пресс-служба
Звезда не обращала внимания на предупреждения

Новость о смерти Валентины Легкоступовой прогремела как гром среди ясного неба. Коллеги и близкие певицы до сих пор не могут поверить в случившееся и продолжают выяснять причины ее смерти. Так, психолог Елена Перелыгина рассказала, что предупреждала артистку о том, что ее новый избранник психически болен. 

Специалист вспомнила, что была знакома с Легкоступовой еще до ее брака с Фарсовым. Тогда певица мечтала найти настоящего мужчину, а когда желание исполнилось, она поделилась радостной новостью с подругой. Однако та выбор исполнительницы хита "Ягода-малина" не оценила. 

"Он производит впечатление психически нездорового человека!" Это же видно по его внешнему виду, манере разговора, жестикуляции. Внешность у Фирсова неординарная, говорящая о том, что у человека есть отклонения психического плана", – цитирует психолога "Собеседник". 

Влюбленность, по мнению специалиста, не дала артистке понять, что рядом с нею не тот, кого она искала. Сейчас Перелыгина уверена, что близкие Легкоступой поступают правильно, обрывая все контакты с Фирсовым, потому что он, по словам специалиста,  неуравновешенный и психически нездоровый. 

Ранее знакомый Валентины Легоступовой заявил, что по вине наследников артистки ее прах выбросили на помойку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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