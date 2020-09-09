СМИ: прах Легкоступовой выбросили на помойку
Знакомый покойной Валентины Легоступовой поделился шокирующей информацией. По его словам, прах исполнительницы хита "Ягода-малина" оказался на мусорке.
Инсайдер сообщил, что работники крематория в течение нескольких недель ждали прихода детей Легкоступовой. Наследники певицы должны были забрать останки знаменитой матери, но так и не явились.
"Они не стали церемониться, просто выкинули прах на помойку и все" – рассказал знакомый Валентины Валерьевны изданию Popcake.
Он добавил, что дети артистки, Анетта и Матвей, были слишком заняты своими делами. Также они строили козни против вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова, обвиняя его во всех грехах.
Ранее стало известно, что Фирсов не может найти захоронение умершей супруги. Дети певицы отказались говорить, где находятся останки их матери. Яхтсмен даже посещал Троекуровское кладбище в поисках могилы покойной, но все было тщетно.
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020
года от травмы головы. По версии ее мужа, певица поскользнулась в ванной. Однако
многие не поверили в эту версию и обвинили Фирсова в том, что звезда умерла
именно из-за него.
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