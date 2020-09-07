Место захоронения Легкоступовой скрыли от мужа

Место захоронения Легкоступовой скрыли от мужа
Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов. Фото: пресс-служба
Вдовец не может найти прах певицы

Разбирательства по поводу трагической смерти Валентины Легкоступовой, которая скончалась чуть больше трех недель назад, продолжаются до сих пор. Вдовца Юрия Фирсова обвиняют в том, что это он споил популярную певицу, а он, в свою очередь не может найти могилу законной супруги. Об этом рассказал сам яхтсмен.

Муж Легкоступовой пояснил, что никто из родственников певицы ему не отвечает и он не знает, где покоится его возлюбленная. Поэтому вдовец решил искать могилу самостоятельно, отправившись на Троекуровское кладбище.

"Не может такого быть, чтобы муж не знал, где находится его жена",

– возмутился Фирсов. Яхтсмен ходил по кладбищу, восклицая: "Валя, где ты?" Дойдя до ячеек с захороненным прахом, он поделился, что Легкоступова хотела быть свободна – она хотела быть в океане среди рыб и воды. Сам Фирсов был против кремации, рассказал он в программе "Прямой эфир".

Когда муж исполнительницы хита "Ягода-малина" обратился к сотрудникам Троекуровского кладбища, те заявили: такого захоронения нет.

В эфире программы знакомые певицы также высказались о ее отношениях с алкоголем. По их словам, раньше она могла сильно выпить, зато в последние годы спиртное не употребляла. Некоторые считают, что именно Фирсов споил покойную артистку.

Ранее знакомая Легкоступовой заявила: певица была несчастна в браке с Фирсовым.

Карина СИРАЗОВА

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