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Разбирательства по поводу трагической смерти Валентины Легкоступовой, которая скончалась чуть больше трех недель назад, продолжаются до сих пор. Вдовца Юрия Фирсова обвиняют в том, что это он споил популярную певицу, а он, в свою очередь не может найти могилу законной супруги. Об этом рассказал сам яхтсмен.
Муж Легкоступовой пояснил, что никто из родственников певицы ему не отвечает и он не знает, где покоится его возлюбленная. Поэтому вдовец решил искать могилу самостоятельно, отправившись на Троекуровское кладбище.
"Не может такого быть, чтобы муж не знал, где находится его жена",
– возмутился Фирсов. Яхтсмен ходил по кладбищу, восклицая: "Валя, где ты?" Дойдя до ячеек с захороненным прахом, он поделился, что Легкоступова хотела быть свободна – она хотела быть в океане среди рыб и воды. Сам Фирсов был против кремации, рассказал он в программе "Прямой эфир".
Когда муж исполнительницы хита "Ягода-малина" обратился к сотрудникам Троекуровского кладбища, те заявили: такого захоронения нет.
В эфире программы знакомые певицы также высказались о ее отношениях с алкоголем. По их словам, раньше она могла сильно выпить, зато в последние годы спиртное не употребляла. Некоторые считают, что именно Фирсов споил покойную артистку.
Ранее знакомая Легкоступовой заявила: певица была несчастна в браке с Фирсовым.
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