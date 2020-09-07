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Валентина Легкоступова и ее избранник Юрий Фирсов прожили в браке 2 месяца. Сама певица называла эти отношения лебединой песней и уверяла, что она никогда не была настолько счастлива. Однако близкие и коллеги артистки считают, что она была несчастна в союзе с яхтсменом. Так, Светлана Лазарева уверена, что супруг ее подруги был домашним тираном.
Эстрадная певица также отметила, что незадолго до своей смерти Валентина Легкоступова выглядела "пустой".
"Мы как-то сидели в гримерной, она смеялась, но в глазах не было искры любви", – рассказала Лазарева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.
Артистка предположила, что причина кроется в том, что Фирсов был тираном, совместная квартира супругов была завалена вещами яхтсмена, а вещей исполнительницы хита "Ягода-малина" будто и не было вовсе.
Фирсов, в свою очередь, утверждает, что сдувал пылинки со своей любимой жены и никогда ни в чем ей не отказывал.
Напомним, что исполнительница хита "Ягода малина" скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Причиной стала серьезная травма головы.
Ранее дочка певицы обвинила Юрия Фирсова в том, что он насильно удерживал ее мать в квартире и не давал им видеться.
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