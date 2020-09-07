Даже не было личных вещей: брак Легкоступовой оказался несчастным

Даже не было личных вещей: брак Легкоступовой оказался несчастным
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
За время брака с Фирсовым певица сильно похудела и выглядела "пустой"

Валентина Легкоступова и ее избранник Юрий Фирсов прожили в браке 2 месяца. Сама певица называла эти отношения лебединой песней и уверяла, что она никогда не была настолько счастлива. Однако близкие и коллеги артистки считают, что она была несчастна в союзе с яхтсменом. Так, Светлана Лазарева уверена, что супруг ее подруги был домашним тираном. 

Эстрадная певица также отметила, что незадолго до своей смерти Валентина Легкоступова выглядела "пустой". 

"Мы как-то сидели в гримерной, она смеялась, но в глазах не было искры любви", – рассказала Лазарева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ. 

Артистка предположила, что причина кроется в том, что Фирсов был тираном, совместная квартира супругов была завалена вещами яхтсмена, а вещей исполнительницы хита "Ягода-малина" будто и не было вовсе. 

Фирсов, в свою очередь, утверждает, что сдувал пылинки со своей любимой жены и никогда ни в чем ей не отказывал. 

Напомним, что исполнительница хита "Ягода малина" скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Причиной стала серьезная травма головы. 

Ранее дочка певицы обвинила Юрия Фирсова в том, что он насильно удерживал ее мать в квартире и не давал им видеться. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Как Трамп хотел подлизаться к Путину: бывший адвокат раскрыл детали неудобной истории

Юрист объяснил причины, почему президент США восхищается лидером России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей