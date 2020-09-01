К смерти артистки привели довольно странные обстоятельства

Кончина Валентины Легкоступовой стала последствием закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени. Это смогли установить специалисты после вскрытия. Результаты сообщила дочь артистки.

Аннета Бриль не понимает, как муж ее матери не вызвал скорую, если та действительно упала в ванной. Она не берется прямо обвинять вдовца в трагедии, утверждая, что пока идет следствие, однако намекает – в смерти ее родительницы явно все нечисто.

Девушка уверяет – ее маму могли спасти врачи, если бы вызвали медиков вовремя. Однако Фирсов предпочел не говорить, насколько сильно пострадала певица, из-за чего сперва ее отправили в наркологическую клинику.

Бриль заявляет, что вдовец насильно держал ее мать в квартире не давал им видеться друг с другом. Она считает, что Фирсов льет публично потоки лжи.

"Мне нечего ему сказать. Разве что кое-что попросить. Юра, пожалуйста, прекрати врать", – заявила дочь артистки в эфире программы "Пусть говорят".

Она уверяет, что все заявления Фирсова о том, что его не пускали на похороны – неправда.

Ранее дочь артистки рассказала об угрозах вдовца в свой адрес.