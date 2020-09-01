"Юра, прекрати врать": дочь рассказала о результатах вскрытия тела Легкоступовой

"Юра, прекрати врать": дочь рассказала о результатах вскрытия тела Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
К смерти артистки привели довольно странные обстоятельства

Кончина Валентины Легкоступовой стала последствием закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени. Это смогли установить специалисты после вскрытия. Результаты сообщила дочь артистки. 

Аннета Бриль не понимает, как муж ее матери не вызвал скорую, если та действительно упала в ванной. Она не берется прямо обвинять вдовца в трагедии, утверждая, что пока идет следствие, однако намекает – в смерти ее родительницы явно все нечисто. 

Девушка уверяет – ее маму могли спасти врачи, если бы вызвали медиков вовремя. Однако Фирсов предпочел не говорить, насколько сильно пострадала певица, из-за чего сперва ее отправили в наркологическую клинику. 

Бриль заявляет, что вдовец насильно держал ее мать в квартире не давал им видеться друг с другом. Она считает, что Фирсов льет публично потоки лжи. 

"Мне нечего ему сказать. Разве что кое-что попросить. Юра, пожалуйста, прекрати врать", – заявила дочь артистки в эфире программы "Пусть говорят". 

Она уверяет, что все заявления Фирсова о том, что его не пускали на похороны – неправда. 

Ранее дочь артистки рассказала об угрозах вдовца в свой адрес. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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