Вскрылась правда об уходе Николаева от Пугачевой
Наташа Королева решила пооткровенничать и рассказала, какими были ее отношения с Игорем Николаевым, и почему они с Аллой Пугачевой придерживаются определенной дистанции в отношениях друг с другом.
Когда молодая Королева приехала в Москву, она встретила Игоря Николаева, который во многом помог ей стать популярной. Влюбленный в певицу композитор, который на тот момент работал и с Аллой Борисовной в том числе, начал создавать хиты для той, кто его вдохновлял.
Тогда отношения Королевой и Николаева обсуждала вся звездная тусовка, призналась артистка в интервью, которое было опубликовано на ютуб-канале "PEOPLETALK TV". Жена Тарзана с улыбкой вспоминает свое первое появление на "Песне года". Тогда, по словам Натальи, звезды шоу-бизнеса перетерли все ее "маленькие хрупкие косточки".
А вот Примадонна восприняла новость о новом романе Николаева не совсем радостно. Алла Борисовна ревностно относилась к появлению в жизни коллеги новой музы, считает Королева. Звезда тяжело восприняла факт, что теперь ее композитор переметнулся на сторону новой пассии и начал писать ей песни.
Однажды Пугачева даже пригласила восходящую звезду к себе в гости и устроила ей "проверку на вшивость". С тех пор в отношении двух певиц сохраняется определенная дистанция.
В последнее время Наталью Королеву стали часто критиковать за перемены во внешности. Недавно певицу обсмеяли за большие губы.
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